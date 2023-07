18/38 Immagine tratta dal profilo Instagram @valentinaferragni

Valentina Ferragni già qualche settimana fa aveva pubblicato su Instagram i primi scatti in bikini mostrando il suo stile preferito dell'estate. In queste foto realizzate in spiaggia in Sardegna, l'imprenditrice ha posato con un due pezzi, slip e top a triangolo con stampa zebrata, della collezione Reina Olga Beachwear, brand per il quale ha realizzato una speciale capsule in collaborazione col suo marchio di gioielli, Valentina Ferragni Studio. L'accessorio da copiare? Il cappello da cowboy in paglia

L'account Instagram ufficiale di Valentina Ferragni