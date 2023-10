Diletta Leotta e Loris Karius, vacanza da genitori a Vulcano

Spettacolo

La conduttrice televisiva, al nono mese di gravidanza, ha pubblicato sui social nuovi scatti in costume da bagno che rivelano la sua straordinaria forma fisica prima del parto. Nel suo guardaroba da mom to be, comodo, femminile e seducente, il pancione è sempre stato in primo piano. I pezzi chiave? Top corti e abiti aderenti in tessuto morbido che valorizzano la silhouette senza costrizioni a cura di Vittoria Romagnuolo