Belen Rodriguez, il tatuaggio di coppia con Antonino Spinalbese

Un tatuaggio di coppia, o forse no. Belen Rodriguez , 35 anni, e Antonino Spinalbese , l'hairstylist 25enne con cui si vocifera che la showgirl avrebbe iniziato una relazione questa estate, si sono recati in un famoso studio di tatuaggi di Milano e si sono fatti incidere sulla pelle la stessa parola, “ Chupito ”, cioè il bicchierino di superalcolico che si beve tutto d'un fiato. Belen e Antonino però non erano da soli: con loro c'erano gli amici Mattia Ferrari, Francesco Petrilli, Alessandra Gallocchio e il fidanzato Salvatore Angelucci, ex tronista, che per ricordare l'estate appena trascorsa si sono fatti tatuare la stessa parola.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese legati da un tatuaggio?

Belen e Antonino non hanno ancora dichiarato ufficialmente di stare insieme ma solo pochi giorni fa la showgirl ha pubblicato un video che li mostrava a cena insieme agli amici. Nulla di compromettente ma abbastanza per alimentare le voci di un flirt in atto tra i due. Il settimanale Vero, però, ha immortalato i due dopo la cena, mentre si abbracciano e (pare) si scambino un bacio sulla bocca. Anche il tatuaggio appena fatto, in realtà, sembra più un simbolo di amicizia che di amore. Con loro dal tatuatore Edoardo Tabacchi c'erano anche gli amici con i quali Belen ha trascorso l'estate a Ibiza, anzi “un’estate particolare, ma meravigliosa” come ha spiegato lei stessa in un video. La parola tatuata è Chupito, che la conduttrice di “Tu sì que vales” si è fatta incidere sull'anulare sinistro (quello dove c'era la fede), mentre gli altri 5 amici (Antonino, Mattia Ferrari, Alessandra Gallocchio, Salvatore Angelucci e Francesco Petrilli) hanno scelto di tatuarla sul braccio.