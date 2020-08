Belen Rodriguez, "Una ventana a Capri": lo scatto su Instagram

Oltre 100.000 like per il post pubblicato dalla showgirl che conta milioni di follower su Instagram

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez ha conquistato i fan grazie ad alcuni post pubblicati su Instagram: dagli scatti delle sue vacanze ai momenti di quotidianità in compagnia del piccolo Santiago. Ora, la conduttrice ( FOTO ) ha fatto centro nel cuore del pubblico con uno scatto a Capri che in poco tempo ha fatto il pieno di like tanto da contarne al momento più di 110.000.

Social: i post virali

Se Belen Rodriguez ha fatto incetta di like con la foto su Instagram, nelle scorse ore tante altre star del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno conquistato il web.

Il primo nome è quello di Alba Parietti che ha scritto un lungo messaggio sull’importanza di sentirsi liberi inseguendo i propri sogni, questo un estratto: “Se pensi che qualcuno o qualcosa limiterà la tua libertà di conservare lucidità e dignità, allora se sai di valere, devi sapere senza indugi abbandonare ciò che ti crea disagio perché con il disagio in corpo per scelte tirate per i capelli non si va da nessuna parte. Tutto vale la pena, tutto vale fatica e sacrificio, rinunce, tutto, purché ti renda giustizia, non ti svilisca, non ti destabilizzi e ti faccia rimanere una persona libera”.

Successivamente, abbiamo visto lo scatto romantico di Manila Nazzaro in compagnia della sua dolce metà Lorenzo Amoruso, la foto di Wanda Nara in piscina e i post di Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli.