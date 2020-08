Wanda Nara, la foto in piscina conquista il pubblico

Poco fa la modella ( FOTO ) ha condiviso un post ottenendo oltre 190.000 like in meno di ventiquattro ore. La foto vede protagonista Wanda Nara in un momento di relax e spensieratezza in piscina durante l’ora del tramonto, questo il messaggio scritto nella didascalia: “Amo i tramonti a casa”.

Instagram: i post virali

Se Wanda Nara ha conquistato l’attenzione del pubblico con la foto in piscina, sulla stessa lunghezza d’onda Anna Tatangelo che ha ottenuto migliaia di like con le foto in bianco e nero condivise sul suo profilo Instagram e Alena Seredova che ha pubblicato un dolce scatto con protagonisti David e Vivienne Charlotte.

In seguito, abbiamo visto la voce di Living For Love ricordare il suo debutto e Lady Gaga pubblicare il video del backstage del videoclip di Rain on Me con Ariana Grande.

Restando sempre nel mondo delle sette note, Miley Cyrus ha mostrato un’anteprima del video del nuovo singolo Midnight Sky mentre la voce di Piece of Me (FOTO) ha ricordato con dolcezza l’outfit sfoggiato insieme a Justin Timberlake in occasione degli American Music Awards del 2001.