Alena Seredova, il dolce scatto di David con Vivienne Charlotte

Alena Seredova, classe 1978, ha pubblicato una foto che ha subito conquistato i fan ottenendo migliaia di like

Un dolcissimo scatto che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico. La showgirl ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram facendo subito il pieno di like tanto da contarne al momento più di 22.000.

Se nei giorni scorsi Alena Seredova hai conquistato i fan con il tenero scatto in compagnia di Vivienne Charlotte , nata pochi mesi fa, ora la showgirl ha condiviso una bellissima foto della piccola insieme a David Lee .

Parallelamente, la showgirl ha ottenuto un grande successo sui social tanto da vantare un profilo Instagram con oltre mezzo milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi e momenti in famiglia.

Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 7 Ago 2020 alle ore 5:59 PDT

Social: le ultime news

approfondimento

Alena Seredova, le foto più belle

Alena Seredova non è l’unica star ad aver conquistato il web, infatti poche ore fa Maddalena Corvaglia ha immortalato le sue vacanze in Sardegna con una foto in spiaggia, sulla stessa lunghezza d’onda anche Bianca Guaccero.

Per quanto riguarda il mondo dello showbiz internazionale, Madonna ha condiviso uno scatto inedito risalente a prima del suo debutto, mentre Lady Gaga ha pubblicato il backstage del videoclip di Rain on Me con Ariana Grande.