Maddalena Corvaglia, gli scatti in Sardegna: il post su Instagram

Maddalena Corvaglia, classe 1980, è una delle celebrity più seguite e amate del mondo dello spettacolo del Bel paese. La showgirl ha pubblicato due foto che hanno ottenuto oltre 33.000 like

Maddalena Corvaglia ha deciso di concedersi qualche momento di relax in Sardegna. La conduttrice e modella ha immortalato le vacanze tramite una serie di post sul suo profilo Instagram che vanta oltre 1.200.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi e momenti di spensieratezza con gli affetti più cari.

Maddalena Corvaglia: gli scatti in spiaggia

Nelle scorse settimane la conduttrice ha conquistato il pubblico con il suo allenamento al parco in compagnia dell’amica Melissa Satta, ora Maddalena Corvaglia è volata in Sardegna regalandosi qualche giorno di vacanza, come immortalato su Instagram.

Poche ore fa la showgirl (FOTO) ha condiviso due scatti che hanno immediatamente fatto il pieno di like tanto da contarne al momento oltre 33.000. Il post vede protagonista la conduttrice in spiaggia, questo il testo scritto nella didascalia: “Una salentina , fotografata in terra sarda da un’amica napoletana”.