Bianca Guaccero, il bellissimo scatto in spiaggia

Social: quando i post diventano virali

Se Bianca Guaccero ha entusiasmato i fan con lo scatto in spiaggia, altri volti noti dello showbiz italiano e internazionale hanno conquistato i media nelle ultime ore. Il primo nome è quello di Chiara Ferragni che ha raccontato le sue vacanze in Sardegna attraverso una serie di scatti condivisi sul suo profilo Instagram.

Successivamente è stata la volta di Gianni Sperti che ha mostrato il nuovo look scrivendo anche un lungo messaggio, questo un estratto: “Cambiare. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera”.

Abbiamo visto anche le nuove foto della proposta di matrimonio di Demi Lovato, il video virale di un uomo vestito da Joker e il divertente scatto di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.