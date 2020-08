Gianni Sperti, il ballerino diventa biondo: la foto su Instagram

Infine, Gianni Sperti ha concluso: “Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo...libero!”.

Lo scatto ha immediatamente fatto il pieno di consensi contando al momento oltre 20.000 like. Il ballerino ha accompagnato la foto con un lungo messaggio sul suo continuo desiderio di voler cambiare per sentirsi vivo, questo l’inizio: “Cambiare. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità , come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera”.

Social: i post virali

Se Gianni Sperti ha conquistato il web con il nuovo look, nelle scorse settimane numerose celebrity hanno infiammato i social con post, foto e video divenuti immediatamente virali.

Il primo nome è quello di Mel C che ha annunciato l’uscita del nuovo singolo In and Out of Love, abbiamo poi visto Chiara Ferragni e Fedez che hanno condiviso momenti della loro vacanza in Sardegna.

Successivamente è stata la volta di Emma Marrone che ha pubblicato una foto all’interno di uno studio di registrazione e infine di Kylie Minogue (FOTO) che ha annunciato arrivo del nuovo disco di inediti.