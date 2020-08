Laura Chiatti, la dolce dedica a Marco Bocci

Social: i post virali

Laura Chiatti, le foto più belle dell'attrice

Negli ultimi giorni numerosi video, foto e messaggi pubblicati dai protagonisti del showbz italiano e internazionale hanno conquistato i social.

Il primo nome è quello di Gianni Sperti che ha deciso di dare un taglio con il passato optando per un nuovo look, questa una parte del suo messaggio: “Cambiare. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera”.

Successivamente è stata la volta di Achille Lauro che ha festeggiato il debutto di successo di 1990, in seguito abbiamo visto Bianca Guaccero e il suo bellissimo scatto in spiaggia che ha ricevuto numerosi like.

Infine, grandi consensi per le foto pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez durante la loro vacanza in Sardegna.