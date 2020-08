Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli in vacanza insieme sulle Dolomiti

Alessia Marcuzzi ( FOTO ) ed Elena Santarelli hanno deciso di concedersi qualche momento di pausa staccando dagli impegni lavorativi in favore di giornate di relax in montagna.

Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi: le foto su Instagram

Passeggiate in montagna, natura, attimi di relax e tanta spensieratezza, Elena Santarelli (FOTO) e Alessia Marcuzzi stanno trascorrendo le vacanze nel suggestivo panorama offerto dalle Dolomiti, come raccontato ai numerosi fan.

Elena Santarelli ha condiviso uno scatto per parlare del suo amore per la montagna, questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “A me piace tanto la vita di montagna durante l’estate, c’è chi la odia e devo ammettere che fino a cinque anni fa non piaceva neanche a me, salvo scoprire con immenso piacere che corpo e mente stanno proprio bene qui”.