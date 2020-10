Belen Rodriguez lancia la sua linea beauty: "Basta filtri"

La showgirl argentina ha lanciato la sua nuova linea make-up in collaborazione con il brand Diego dalla Palma Milano. “Credo che i filtri ci abbiano molto rovinate”

Belen Rodriguez (FOTO) ha lanciato la sua linea di make-up in collaborazione con il brand Diego dalla Palma Milano. Si chiama #BelenxDiegoDallaPalma: “Questo è un progetto in cui ho messo il cuore e spero vogliate seguirmi in questo viaggio nella bellezza in cui i veri protagonisti sarete voi!” ha scritto la showgirl su Instagram.

Belen Rodriguez presenta la sua linea di make-up approfondimento Da Selena Gomez a Ferragni, i beauty brand delle star. FOTO Da quanto si legge sul profilo di Diego dalla Palma, la nuova capsule collection Belén limited edition è “raffinata ed elegante, dalle texture confortevoli e avvolgenti. Tonalità nude, seducenti, per look da vere protagoniste”. La linea comprende una palette occhi e viso, una matita labbra, due rossetti luminosi e uno smalto. “Studiando questa collezione ho scelto di eliminare il contouring e il make-up pesante”, ha detto Belen a Vanity Fair “Credo che i social ci abbiano molto rovinate con i filtri e noi donne non siamo più disposte ad accettarci così come siamo”.

“Oggi è tutto troppo fake, dobbiamo tornare alla realtà, stiamo andando nella direzione sbagliata. Si possono camuffare le imperfezioni, che spesso sono il nostro punto di forza, anche con leggerezza ed eleganza” ha continuato la 36enne. “Abbiamo sviluppato dei prodotti che rispecchiassero i suoi gusti ma che fossero utilizzabili da tutte le donne. Insieme son state create nuance sui toni del nude, perfette per realizzare look più semplici ma anche più ricercati” ha raccontato a Pambianco Beauty Micol Caivano, amministratore delegato di Cosmetica. I prodotti della Capsule Collection Belén potranno essere acquistati singolarmente o, in alternativa tutti insieme nell’esclusiva Box Belén personalizzata.