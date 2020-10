Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Antonino, si vede la showgirl 36enne su un tetto, dove pare si stia godendo una serata romantica insieme al ragazzo. “Muñeca” (Bambola) ha scritto lui a corredo del video. E prontamente è arrivato il commento di Belen: “Me gusta como “vos” me ves” ( Mi piace come mi vedi ). Se quindi non è ancora arrivata una dichiarazione ufficiale della relazione, questi scambi sembrano confermare le voci che da tempo circolano sui due. Ma questo video non è l'unico indizio di una frequentazione in atto: lo scorso weekend i due hanno pubblicato alcune stories che testimoniavano una cena sul tetto dell'appartamento di lui, davanti al tramonto. L'atmosfera sembrava decisamente romantica, poco adatta ad una coppia di amici: calici di vino, tappeto, cuscini e musica in sottofondo. I due si sono ripresi a vicenda, documentando la serata sui social e alimentando così il sospetto di una nuova storia d'amore.

approfondimento

La relazione tra Belen e Antonino sarebbe nata questa estate. Pare che i due si siano conosciuti per caso, dal parrucchiere, e che la showgirl abbia poi deciso di invitare Spinalbese in vacanza con lei e i suoi amici a Ibiza. Un'estate da ricordare, tanto che il gruppo ha deciso poi di tatuarsi la parola “Chupito”, termine utilizzato per indicare uno “shottino”, chi sul braccio (come Antonino), chi sull'anulare (Belen, che ha scelto il punto in cui portava la fede). Non solo: i due erano stati precedentemente paparazzati dal settimanale Vero durante un post cena, mentre si abbracciano e (pare) si scambino un bacio sulla bocca. Spinalbese è arrivato nella vita di Belen poco dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e un breve flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi. Di certo sappiamo che per la conduttrice di “Tu sì que vales” questo è un periodo molto sereno. “I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere”, ha risposto Belen ad un follower che aveva insinuato che lei sentisse la mancanza di De Martino.

Chi è Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha 25 anni e vive a Milano. Di lui non si sa molto perché non fa parte del mondo dello spettacolo, nonostante a Milano sia conosciuto come hair stylist. Antonino lavora infatti in uno dei saloni più famosi di Aldo Coppola, situato in zona Garibaldi, frequentato da molti personaggi famosi. Pare sia un appassionato di fotografia, arte e viaggi, come si intuisce dal suo profilo Instagram, tutto caratterizzato da scatti in bianco e nero. Della sua vita privata si sa poco, tranne che nel suo passato c'è stata lunga e importante relazione con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino.