Belen Rodriguez smentisce il triangolo con Stefano e Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: "Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad"

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea. In questi giorni magazine e siti di informazione hanno rilanciato gli ultimi avvenimenti riguardanti due dei volti più seguiti, amati, popolari e influenti del mondo dello spettacolo italiano.

Belen Rodriguez: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto”

Stefano De Martino da Belen a Mariana Rodriguez?

La modella argentina ha infatti deciso di scrivere un post tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram, che conta più di nove milioni e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi, viaggi e momenti di relax con il piccolo Santiago e in famiglia.

Questo un estratto del suo messaggio: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”.

Nel frattempo le voci di una possibile relazione tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez (FOTO) hanno conquistato il web, ma al momento i diretti interessati non non hanno confermato la notizia.