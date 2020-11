Belen Rodriguez ridipinge casa insieme ad Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez imbianchina con Antonino

approfondimento

Belen Rodriguez, weekend romantico nel Mugello

“Comunque, non era la prima volta che dipingevo casa – ha rivelato Belen ai fan– lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando. Beh, oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto, e come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti!”. Nelle stories si vede la 36enne con pantaloni e canotta bianca, mentre fuma e al contempo ridipinge le pareti. In mano tiene un rullo e un secchio con la pittura. Ma Belen non è sola in questa attività: insieme a lei, come si vede chiaramente dalle stories, c'è il nuovo compagno, l'hair stylist e fotografo Antonino Spinalbese. “Consigli per il lockdown. Traslocare nella stessa casa” ha scritto poi Belen a corredo di un post su Instagram, con una carrellata di immagini scattate durante il restyling della casa. Evidentemente la conduttrice di “Tu sì que vales” aveva voglia di novità e ha deciso di partire dalla propria abitazione, quella che per diverso tempo ha condiviso con l'ex marito Stefano De Martino.