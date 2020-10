Belen Rodriguez, weekend romantico nel Mugello

La showgirl argentina ha testimoniato su Instagram alcuni momenti di relax e romanticismo in Toscana insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez (FOTO) e Antonino Spinalbese non si nascondono più. La showgirl argentina e l'hair stylist si sono concessi un romantico weekend in Toscana, come testimoniato dai loro profili Instagram.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, weekend in Toscana approfondimento Belen Rodriguez, il tatuaggio di coppia con Antonino Spinalbese Belen e il nuovo compagno, l'hair stylist 25enne Antonino Spinalbese, hanno trascorso un weekend di relax e romanticismo in Toscana, al Mugello. Come testimoniato dalle stories della showgirl argentina, la neo coppia, nata a fine estate, ha scelto un viaggio on the road a bordo di un camper preso a noleggio. E se lei non aveva intenzione di rivelare la meta della loro gita, dalle Instagram Stories è stato invece facile intuire dove fossero i due innamorati. Prima un campeggio del Mugello, poi sulle sponde del Lago di Bilancino a Barberino. Un weekend all'insegna della semplicità: Belen ha preparato il pranzo a bordo del camper e ha mostrato senza più nascondersi il suo nuovo compagno. Su Instagram Belen ha postato la foto di una maglietta bianca appesa nel vano, con la didascalia: “Cose che mi piacciono” in spagnolo.

Tanti i commenti dei follower dell'argentina 36enne, molti apprezzamenti e felicitazioni per la ritrovata serenità sentimentale. Qualcuno ha anche notato una certa somiglianza tra Spinalbese e l'ex di Belen, Andrea Iannone. Antonino Spinalbese lascia il lavoro? Intanto c'è chi ha notato che da tempo Antonino non sta più lavorando nel salone milanese di Aldo Coppola. Secondo voci di corridoio l'hair stylist avrebbe preso un’aspettativa non retribuita, come da legge, per poter coltivare la sua passione per la fotografia e sperare di farla diventare una professione. Un suggerimento che pare gli abbia dato proprio Belen.