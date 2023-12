Improvvisamente a Natale mi sposo, la trama e il cast del film

Dal 6 dicembre in tutte le sale cinematografiche arriva il sequel del fortunato Improvvisamente Natale, diretto ancora una volta da Francesco Patierno, dove ritroviamo Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta (Mago Forrest), Violante Placido insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e il ritorno sul grande schermo di Carol Alt

Dal mercoledì 6 dicembre in tutte le sale cinematografiche sbarca Improvvisamente a Natale mi sposo, sequel del fortunato Improvvisamente Natale, diretto ancora una volta da Francesco Patierno, dove ritroviamo Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta (Mago Forrest), Violante Placido insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e il ritorno sul grande schermo di Carol Alt. In questo nuovo capitolo, sarà il nonno a radunare tutti per dare loro una grande novità: a Natale si sposa. Tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall’incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta, Improvvisamente a Natale mi sposo è una commedia spassosa e delicata, distribuita da Notorious Pictures.

Improvvisamente a Natale mi sposo, la trama del film Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo converge verso l’albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati: non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare. Una volta radunata la famiglia, Lorenzo sgancia la bomba annunciando loro che… si sposerà ! I famigliari, il fedele assistente Otto e Don Michele, che aveva celebrato il primo matrimonio di Lorenzo, restano tutti senza parole. Nessuno di loro era a conoscenza del fidanzamento di Lorenzo. Ma la più sconvolta è Alberta: “Ma come, papà, una sola promessa avevi mantenuto, che avresti amato sempre la mamma, e ora ti butti tra le braccia di un’altra?” Alberta non vuole accettare la novità. Anzi, si convince che Serena, la promessa sposa (dal passato misterioso), sia una sorta di cacciatrice di dote. Da qui ha inizio una girandola di situazioni che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena. Alberta inizia, con la complicità di Otto che vede minacciata la sua promozione a direttore d’albergo, una personale investigazione sulla vita di Serena. Ma ognuno dei nostri protagonisti ha dei problemi da risolvere. Chiara, che ha cominciato a capire cosa sono le pene d’amore, è l’unica a godere della felicità del nonno che sembra rinato. Giacomo, che sembra avere accantonato il sogno di una carriera nel cinema per un più responsabile lavoro nell’azienda del padre, soffre per il fisiologico distacco di Chiara diventata adolescente. Don Michele, oltre a essere infuriato per l’imminente matrimonio dell’amico (proprio il giorno di Natale!) è impegnato in una personale battaglia contro il sindaco Zandonai che, a colpi di carte bollate, gli ha portato via il coro della sua chiesa, ha vietato il presepe vivente e sostituito il tradizionale albero di Natale con un più tecnologico “albero delle luci”.Per Lorenzo comincia un conto alla rovescia verso il matrimonio che si trasformerà in una corsa a ostacoli. E nascono anche i primi dubbi. È davvero giusta l’idea di sposarsi alla sua età con una donna che in fondo è una completa sconosciuta? È approfondimento Improvvisamente Natale, la recensione del film

Le parole del regista Francesco Patierno "Con il secondo capitolo che segue il fortunato esordio di un anno fa, cresce la voglia di confrontarsi con un cinema che parli con tutti ma che rispetti, in primis, l’intelligenza del pubblico. Proprio per questo, produzione e regia hanno lavorato su una storia leggera ma non banale, delicata ma anche profonda, cercando non solo la risata, ma anche di toccare le corde dell’emozione grazie all’aiuto di un grande cast. Molte conferme, come Abatantuono, Violante Placido, Frassica e Mago Forest, ma anche new entry come Elio, Primo Reggiani, Valentina Filippeschi e tanti altri. Con Federico Baccomo, co-autore della sceneggiatura, siamo partiti dalla realtà, raccontando un intreccio di cui conoscevamo, per esperienza diretta, meccanismo e personaggi, declinandolo in una commedia che speriamo, come il film precedente, possa raggiungere l’obiettivo più alto e difficile: unire grandi e meno grandi davanti a uno schermo grande, una sala buia e, ci auguriamo, piena-" approfondimento I 10 migliori film di Diego Abatantuono. FOTO

Improvvisamente a Natale mi sposo, il cast del film Dopo il lungometraggio Improvvisamente Natale, datato 2022, Diego Abatantuono torna a vestire i panni di Lorenzo il proprietario dell’albergo di montagna nella spendida cornice delle Dolomiti. Al suo fianco ritroviamo Violante Placido che interpreta la figlia Alberta. Tra i personaggi presenti nel primo film ci sono anche Otto, l’assistente del hotel che ha il volto e la vis comica di Michele Foresta, noto ai più come Mago Forrest, e il parroco del paese, ovvero Don Michele interpretato dal vulcanico Nino Frassica. Tra le new entry da segnalare Elio nei panni dell’arrogante sindaco Zandonai, Primo Reggiani che sostituisce Lodo Guenzi nel ruolo di giacomo, il marito di Alberta, e Valentina Filippeschi che recita nel ruolo di Chiara, al posto di Sara Ciocca. Last but not Least, Carol Alt. La ex top model e scrittrice è Serena, la promessa sposa di Lorenzo, una donna affascinante ma che nasconde un segreto approfondimento Carol Alt su OnlyFans a 62 anni. "Libera di definire la mia immagine"