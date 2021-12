1/15

Carol Alt festeggia i suoi 61 anni, nata a New York il primo dicembre del 1960, è famosa in Italia per i film in cui ha collaborato con i fratelli Vanzina e per i numerosi spot pubblicitati realizzati tra gli anni Ottanta e Novanta. Cosa fa oggi? Ha partecipato alla serie tv Paper Empire con Kelsey Grammer che arriverà anche da noi in Italia. Inoltre ha lavorato al suo primo film di animazione "Masha & The Bear"

