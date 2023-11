Carol Alt su OnlyFans a 62 anni. "Libera di definire la mia immagine"

L'attrice e modella icona della bellezza degli anni Ottanta ha chiarito che i proventi dell'attività finanzieranno progetti di beneficenza per la salute mentale delle donne. A proposito dei contenuti di nudo (che ci saranno) ha un'idea precisa



Alle soglie del terzo decennio del ventunesimo secolo l'affermazione di sé passa anche per la libertà di fare ciò che si vuole della propria immagine, una presa di posizione che suona ancora più perentoria se assunta da una supermodella come Carol Alt la cui immagine pubblica è ben impressa nella mente di generazioni di fan e ammiratori.

La top model, attrice e scrittrice americana, che il mese prossimo compirà sessantatré anni, ha annunciato l'apertura di un profilo su OnlyFans, la piattaforma di intrattenimento celebre per la presenza di nudi e contenuti espliciti dove chiunque può pubblicare contenuti gratis o a pagamento per i propri abbonati. Alt, che ha scoperto da poco l'esistenza di OnlyFans, ha dichiarato a Page Six di aver fatto questa scelta per diventare finalmente padrona della propria immagine. I nudi? Non mancheranno ma saranno sempre scattati nel rispetto del buongusto.



Le foto di nudo? Sì, ma "con gusto" “Non conosco una sola modella che non abbia scattato foto di nudo” ha detto Carol Alt a Page Six nella conversazione in cui ha motivato la sua decisione di unirsi agli utenti di OnlyFans. C'è differenza tra belle foto di nudo e foto che offendono la morale e il cattivo gusto, ha detto la top model. Le sue foto di nudo apparterranno sicuramente alla prima categoria perché sarà lei a decidere cosa mostrare e come.

Carol Alt ha appena iniziato la sua avventura su OnlyFans ma a questo proposito ha le idee molto chiare.

Tra le motivazioni che l'hanno spinta a “scendere in campo” su questa piattaforma (ha già un profilo su Instagram e uno su TikTok dove è seguita da un numero modesto di follower rispetto alle sue colleghe della moda, del cinema e del mondo dello spettacolo), la volontà di avere contenuti di sua proprietà. “In quarantaquattro anni di lavoro non possiedo nessuna delle mie foto” ha detto la modella che ha continuato: “Quando qualcuno mi chiede se ho una foto da usare devo sempre chiederla a qualcuno”.

OnlyFans, quindi, come strumento per riappropriarsi di un'immagine che per decenni è sempre stata a disposizione di tutti. Alt si è avvalsa di un fotografo professionista per i primi scatti ma non è detto che non pubblicherà anche video e foto realizzati da sola come già accade, ad esempio, per Instagram. leggi anche Tommy Lee dei Mötley Crüe è approdato su Onlyfans

Parte del ricavato a favore delle altre donne Questa nuova esperienza per cui Carol Alt è certamente all'avanguardia rispetto alle colleghe delle passerelle che, come lei, hanno definito l'idea di bellezza femminile negli anni Ottanta e Novanta, non porterà vantaggi solo a lei. L'attrice e modella ha infatti specificato che una parte dei ricavati andrà a enti di beneficenza che si occupano di salute mentale delle donne.

La sua presenza sulla piattaforma è finalizzata a una causa inappuntabile che ha molto a che vedere con la sua stessa filosofia di amore verso sé stessi.

Alt,che a sessantadue anni è ancora bellissima e può vantare una forma fisica invidiabile, ha spesso affermato di sentirsi bene col proprio corpo. L'età non le impedisce di pubblicare foto in cui è in costume da bagno o di indossare look che esaltano la sua femminilità seducente.

Dopo aver lavorato a lungo nella moda e nel cinema dove ha recitato in molti cult e film d'autore, da I miei primi quarant'anni di Carlo Vanzina (1987) a To Rome With Love di Woody Allen (2012), Alt oggi si dedica anche alla scrittura di libri e a progetti di lifestyle e benessere. Tra le sue passioni, la cucina e la dieta crudista. leggi anche Federica Carta approda su OnlyFans per un progetto benefico