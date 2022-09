Tommy Lee dei Mötley Crüe è approdato su Onlyfans

Il batterista e co-fondatore della band ha deciso di approdare sulla piattaforma dopo che Facebook e Instagram hanno rimosso una sua foto senza veli Condividi

A Tommy Lee piace mettersi in mostra. D'altronde non stai in una delle band più caciarone degli anni Ottanta se non è così. Il musicista ha però una propensione a mettere in piazza anche la parte più intima di sé, quella che di solito si tende a tenere nascosta. L'ultima sua uscita "naturista", con una foto completamente nudo che lasciava poco o nulla all'immaginazione, non è però piaciuta a Facebook e Instagram che hanno subito eliminato il post a luci rosse. Per tutta risposta, il quasi sessantenne Tommy Lee ha risposto promuovendo in concerto il suo account Onlyfans, dove promette di postare senza più paura di alcuna censura

Quando Tommy Lee ci insegnò cos’è un sex-tape vedi anche Da Tommy Lee a Dan Hayhurst: mariti e flirt di Pamela Anderson Con i suoi Mötley Crüe Tommy Lee è stato uno dei batteristi più apprezzati di quella scena hair-metal che prosperava negli anni Ottanta. Una parte del pubblico però difficilmente lo ricorderà solo per la partecipazione ad album come Dr. Feelgood o Girls Girls Girls. Tommy ha infatti da sempre fatto parlare anche per i suoi eccessi da rockstar, soprattutto nel periodo in cui era sposato con Pamela Anderson. Un matrimonio burrascoso, celebrato la prima volta a soli quattro giorni dal primo incontro, che durò tre anni tra pochi alti e molti bassi. In questo periodo, alla coppia Anderson-Lee va riconosciuto anche un “merito” di cui avrebbero fatto forse volentieri a meno: farci prendere familiarità con la parola “sextape”. Il video intimo delle due star durante la prima notte di nozze finì infatti su internet a insaputa di entrambi e produsse negli anni Novanta uno scandalo di grandi dimensioni, talmente rimasto nella memoria collettiva da aver generato nel 2021 una miniserie televisiva dal titolo Pam & Tommy.

Ai social non piacciono le grazie di Tommy Lee vedi anche Tommy Lee dice che "Pam & Tommy" è una serie "davvero bella" A distanza di anni da quando girava quel video, l’ormai quasi sessantenne Tommy Lee non ha ancora perso il vizio di riprendersi senza veli. Stavolta però, grazie ai social, può postare da solo quello che gli pare (quantomeno fino all’intervento della censura). Qualche giorno fa il musicista ci è ricascato: si sentiva “sbronzo e preso male” e, per migliorare la situazione, non ha trovato niente di meglio da fare che condividere con la platea di internet una foto con in bella mostra le sue parti intime. Un’idea che non ha entusiasmato i social di Meta (Facebook e Instagram) che subito hanno rimosso il contenuto dalle loro piattaforme. Twitter l’ha invece tenuta, ma mantenendo il disclaimer che ricordava come si trattasse di un contenuto vietato ai minori.

Tommy Lee cambia piattaforma vedi anche Pam & Tommy, così Lily James è diventata Pamela Anderson. FOTO Ieri sera Tommy Lee si è esibito (vestito) a Las Vegas assieme ai suo compagni dei Mötley Crüe e non ha perso tempo per esprimere tutto il suoi disappunto per l’affaire social direttamente dal proscenio: “Io vi ho mostrato la mia roba e loro l’hanno tirata giù da internet. Quindi sono andato a cercare un posto dove poter essere libero quanto voglio e dove si può mostrare ciò che si vuole senza censura”. Dopo una breve pausa scenica Tommy si è quindi sceso i pantaloni e, con la consueta sobrietà, ha mostrato il didietro su cui faceva bella mostra il nome del nuovo luogo virtuale su cui ha deciso di approdare: Onlyfans, la piattaforma che permette di condividere contenuti anche per adulti con chi decide di sottoscrivere un abbonamento al proprio profilo. Dopo il concerto, sempre mostrando il sedere, Tommy ha infine lanciato il suo profilo anche attraverso un post sui social “classici” e da vero influencer ha invitato tutti a supportarlo nella sua nuova avventura su Onlyfans. Per gli interessati, detto supporto è quantificabile in un abbonamento mensile da 39,95 dollari. Il profilo di Tommy Lee non lascia dubbi sull’autenticità della proposta mostrando nella bio di presentazione l’esplicita frase: “Sì, QUEL Tommy Lee… e, sì, QUEL..vabbè, avete capito”.