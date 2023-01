3/14 ©IPA/Fotogramma

L'abito avanza in passerella prima della modella, quasi “camminando” come un'entità a sé stante rispetto alla sua indossatrice che resta in intimo e rivela tutti gli artifici che scolpiscono e modellano la silhouette chiamata ad accogliere la creazione d'alta moda, tutt'altro che facile (o comoda) da indossare. L'effetto per lo spettatore è straniante e divertente al tempo stesso

Paris Haute Couture 2023, i look della sfilata Giorgio Armani Privé