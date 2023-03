9/16 ©IPA/Fotogramma

Vaccarello arricchisce alcuni look con la blusa col maxi fiocco, un capo che proviene direttamente dall'heritage del brand e che è apparso nella collezione maschile che ha sfilato a Parigi lo scorso gennaio. In questo senso, pur in una collezione squisitamente femminile, lo stilista sottolinea il senso di continuità che ispira la sua concezione di guardaroba per lui e per lei, che oggi non si possono assolutamente intendere come entità separate