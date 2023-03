5/14 ©IPA/Fotogramma

Anche per la Fall/Winter 2023 non mancano il velluto, il tessuto jeans, la pelliccia, tutti materiali in vario modo utilizzati da Roseberry in precedenza. Qui, però, è evidente un lavoro di sottrazione degli orpelli e una maggiore attenzione alle linee, più regolari, un'operazione che tuttavia non intacca i codici della maison, sempre evidenti, e che rendono gli abiti riconoscibili

