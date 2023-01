Maggie Maurel, modella allatta nel backstage della sfilata. FOTO

Lo scatto che sta facendo il giro della rete è quello della modella che nel dietro le quinte di una sfilata allatta la figlia. Questa immagine di maternità sta dividendo il web, collezionando molti commenti positivi (che parlano di qualcosa di molto poetico, intrinsecamente sinonimo di vita) ma anche aspre critiche (di chi non vede opportuno condividere una simile immagine, e di chi non apprezza il fatto che una bimba così piccola venga portata in contesti caotici come quelli del backstage di un fashion show)

Lo scatto che sta facendo il giro della rete nelle ultime ore è quello della top model statunitense che sta allattando la propria bambina nel dietro le quinte della sfilata in cui lavora.

Parliamo dell'ormai celeberrima Maggie Maurel, già famosissima per gli addetti ai lavori e adesso volto arcinoto per tutti quanti grazie alla foto diventata virale. Volto arcinoto, diciamo, nonostante nello scatto la sua faccia sia celata da uno strato di make-up dorato, per necessità di copione del fashion show a cui ha preso parte.

È la sfilata di Schiaparelli l’evento a cui si deve questo scatto: nel backstage dello show, la top model americana si è messa in disparte ad allattare la sua figlioletta di nome Nora-Jane.

Questa immagine di maternità sta dividendo il web, collezionando molti commenti positivi (che parlano di qualcosa di molto poetico, naturale e intrinsecamente sinonimo di vita) ma anche aspre critiche (di chi non vede opportuno condividere una simile immagine, e di chi non apprezza il fatto che una bimba così piccola venga portata in contesti caotici come quelli del backstage di un fashion show).



Da molti viene chiamata ormai con l'espressione “la modella con il viso d'oro”. Possiamo definirla un'icona, un'icona quasi sacra, anche se sacro non è il termine giusto poiché non parliamo di una maternità sacra nel vero senso del termine bensì di qualcosa di naturalmente e laicamente sinonimo di vita. Il fatto di avere il viso pitturato di una tinta dorata, tuttavia, sembra rimandare in parte alle icone sacre russe, le icone della Madonna impreziosite di oro, molto importanti nella religione ortodossa.

Innanzitutto è bene puntualizzare sul fatto che la Maison di Haute Couture Schiaparelli non ha assolutamente diffuso in prima persona quest'immagine: a farlo è stata la diretta interessata. L'immagine è poi sbarcata sul profilo della famosa rivista di moda - tra le tante altre cose di cui tratta, dal beauty al lifestyle - ossia Vanity Fair. Su Vanity Fair Italia, quell'immagine ha fatto incetta di like e di commenti, tra l’accondiscendente e il critico.



Maggie Maurer, chi è la modella che nella foto allatta la figlia approfondimento Kylie Jenner criticata per l'abito Schiaparelli con la testa di leone Tutti in queste ore la stanno chiamando con la perifrasi “la modella con il viso d'oro”, tuttavia questa donna ha un nome, che è bene ricordare (perifrasi d'effetto a parte): si chiama Margaret Joy Maurer ed è nata nel 1990 nello stato di New York. È cresciuta nella città di Potsdam insieme ai suoi sei fratelli. Alta 1,79, è bionda ossigenata e ha gli occhi verdi. Sul magazine specializzato in modelle Models, nel lontano 9 aprile 2013 è stata la Model of the Week, e in quell'occasione ha raccontato come è arrivata al mondo delle passerelle. “Ho un amico, Tom Newton, che è un fotografo. Ci siamo conosciuti lavorando in un piccolo negozio di alimentari qualche anno fa, a casa, e mi pregava sempre di fare un servizio fotografico con lui, così alla fine l'ho fatto, ed è diventata una cosa normale. Per anni ha detto che avremmo dovuto inviare questi scatti alle agenzie, e poi a dicembre lo ha fatto (a mia insaputa). Ne ha inviati solo alcuni all'agente Elmer Olsen senza altre informazioni o modo per contattarmi. Così hanno usato il buon vecchio Internet per rintracciarmi e scoprire dove stavo lavorando. Avevo preso il telefono per fare un'altra chiamata, non ha nemmeno squillato, e dall'altra parte c'era Elmer... il resto è storia, haha” ha raccontato Maggie Maurer a Models.

Nel 2013 ha fatto il suo debutto ufficiale, sfilando per Calvin Klein, il suo primo contratto in esclusiva, e poi per Antonio Marras, Missoni, Maison Martin Margiela. Il suo volto è stato immortalato da numerose copertine di riviste indipendenti e di magazine sperimentali, come gli esclusivi periodici Dansk e Husk Magazine.



Una carriera che è decollata molto velocemente

approfondimento Schiaparelli apre l'Haute Couture a Parigi Dal debutto al successo il passo è stato breve: la sua carriera è decollata in maniera rapida, portandola sfilare per maison come Bottega Veneta, Stella McCartney, Gucci, Céline e Jean Paul Gaultier.

Si è trasferita in una delle più grandi capitali della moda mondiale, Parigi.

Maggie Maurer è una delle modelle preferite della griffe Schiaparelli. Il direttore creativo del brand, Daniel Roseberry, ha dichiarato che considera Maggie Maurer una delle sue muse. Per lui questa top model è così di ispirazione da averle dedicato una preziosissima clutch da sera, che - guarda un po' - di che colore è? D’oro, proprio così. Questa mini borsa raffigura il volto di Maggie, ed è stata presentata sulla passerella Haute Couture Primavera-estate 2022.



Le parole di Maggie Maurer approfondimento Chiara Ferragni in abito Schiaparelli alla Paris Haute Couture “Ho visto il fare la modella come un'opportunità per uscire dalla mia zona di comfort, e scegliendolo come lavoro ho cambiato l'intero percorso della mia vita”, ha dichiarato Maggie Maurer al magazine Russh. “Quello che mi piace di più è andare in posti che altrimenti non avrei mai visto, incontrare persone che non avrei mai incontrato altrimenti ed essere parte di bellissime immagini». E chiosa: «Tu crei il mondo in cui vivi”.

La sua bambina che in queste ore è protagonista di una delle foto più chiacchierate del web, la piccola Nora-Jane, già nel febbraio del 2022 aveva in qualche modo fatto il proprio debutto nel fashion business, anche se allora non si vedeva del tutto… Allora infatti la sua mamma aveva sfilato sulla passerella di Nensi Dojaka per l'AI 2022/23 quando era incinta, indossando un abito trasparente e luccicante diventato immediatamente cult.



Le parole di Vanity Fair approfondimento Non solo Chiara Ferragni, 12 star che hanno indossato Schiaparelli La rivista Vanity Fair Italia ha condiviso sul proprio account di Instagram l'immagine in questione, scrivendo nella didascalia che l’“immagine più forte e suggestiva, generata dallo show della griffe, doveva ancora incrociare il nostro scroll selvaggio su Instagram. […] Il volto integralmente dorato, come in passerella, poco prima o poco dopo, chissà. Un accappatoio bianco addosso. Del cellophane trasparente attorno al collo, con ancora evidenti le sbaffate di pigmento gold, sollevato dalla mano della top per scoprire il seno, al quale è attaccato a poppare la piccola figlia. Appoggiata a una porta con maniglione antipanico, nulla di glamour nella situazione, e neppure nella posa. Lo sguardo le sfugge al di là, dolce e paziente. Un'immagine fortissima, nella sua cruda realtà, nella sua violenta poesia, nella sua commovente urgenza. #mummy, scrive con ottimo dono della sintesi la mamma modella. E in questo scatto non c’è niente di più e niente di meno di una mamma, che non smette di essere tale nemmeno un secondo della propria vita. Nemmeno nel backstage di una sfilata di Alta Moda, nella capitale del glamour, col volto pittato di lusso. Che belle e potenti che sono le mamme, sempre”.



