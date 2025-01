Alta Moda, le star in prima fila alle sfilate di Parigi. FOTO

5/11 ©IPA/Fotogramma

Look drammatico in velluto nero per Philippine Leroy-Beaulieu, ospite fissa della prima fila delle sfilate di Schiaparelli. Per l'attrice di Emily in Paris, apertura sull'addome, sandali in tinta peep toe (in tendenza in questa stagione) e un gioiello dorato al collo che funge anche da decorazione per l'abito