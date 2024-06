Naomi Campbell apre "Naomi: In Fashion" la mostra a lei dedicata

3/14 ©Getty

Naomi Campbell, nata a Londra nel 1970, è una supermodella ma ha anche maturato esperienze come attrice e cantante. La sua attività nella moda non si è mai fermata, dal momento che ancora oggi è richiesta dai maggiori stilisti del mondo per le loro sfilate come guest star. Nelle ultime fashion week ha sfilato per Dolce&Gabbana, Balmain, Boss, Loewe. Attivista e filantropa, è diventata mamma per la seconda volta nell'estate del 2023

