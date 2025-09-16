Capelli, 11 idee per tagli corti per l'autunno 2025 rubate alle star. FOTO
La semplicità è bellezza, sia sulle passerelle che sul tappeto rosso, le nostre principali fonti di ispirazione per scovare gli hairstyle di tendenza per gli ultimi mesi dell'anno. Chi decide di alleggerire la chioma può prendere spunto dai tagli sfoggiati di recente dalle celebrità, molte delle quali (vedi Emma Stone e Tilda Swinton) hanno fatto dei capelli corti un tratto identificativo della propria immagine. I tagli corti più richiesti? Bob e pixie cut ma rivisitati
A cura di Vittoria Romagnuolo