Nine Perfect Strangers, la trama e perché vedere la nuova serie tv

Rilasciata lo scorso 20 agosto su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, Nine Perfect Strangers è la nuova serie con Nicole Kidman basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty

Nine Perfect Strangers è la serie tv con Nicole Kidman che ha debuttato lo scorso 20 agosto su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW , in tutto il mondo tranne USA e Cina.

Le riprese sono iniziate in Australia nel 2019 e sono andate avanti per diversi mesi, vedendo gli attori impegnati (anche in piena pandemia) nella realizzazione del progetto di cui si sono detti entusiasti.

Il drama è basato sul romanzo omonimo di Liane Moriarty , autrice australiana diventata famosa proprio grazie a questo bestseller. La serie è prodotta dallo stesso team di The Undoing e Big Little Lies, con David E. Kelley e Bruna Papandrea, mentre la sceneggiatura è stata affidata a John Henry Butterworth.

Nine Perfect Strangers, la trama

La serie prende vita all’interno di un centro benessere di lusso, che ha come scopo quello di portare i propri clienti verso un processo di “guarigione e trasformazione”.

I protagonisti sono nove personaggi che si ritrovano in questo centro per cercare di “guarire” dallo stress della città, delle vite frenetiche e non solo. Alcuni hanno l’obiettivo di perdere peso; altri di migliorare la propria vita e altri ancora di riuscire a convivere con alcuni drammi che hanno segnato le proprie esistenze.

Queste persone, nove perfetti sconosciuti, iniziano un percorso per migliorare se stessi e cercare di acquisire nuove consapevolezze riguardo se stessi e le loro vite.

Nicole Kidman interpreta il ruolo di Masha, la direttrice del centro benessere che avrà il ruolo di tenere d’occhio e curare il corpo e la mente delle persone che scelgono di prendere parte a questo processo di guarigione. La permanenza di tutti sembra un tranquillo periodo di pace e riposo ma nessuno dei nove sconosciuti può nemmeno lontanamente immaginare ciò che li aspetta.

Perché vedere la serie?

Oltre che per i volti noti e le ottime prove attoriali su cui viene costruita Nine Perfect Strangers, sicuramente vale la pena focalizzarsi sull’opera anche per questo alone di mistero che aleggia sopra i personaggi.

Vedere nove persone che cercano di sfuggire ai ritmi martellanti della vita, tra pratiche New Age e “terapie alternative” fa riflettere su come ognuno gestisca i problemi e il dolore in modo singolare e diverso dagli altri. Prima di essere una “semplice” serie o un “semplice” libro, Nine Perfect Strangers sembra uno spaccato dei tempi che ci troviamo a vivere, resi ancor più difficili dall’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), tra stress e nevrosi varie ed eventuali.

Un mistero alla Agatha Christie, un velo di satira verso queste pratiche terapeutiche non convenzionali, l’idea che tutte le persone possano arrivare a un punto di rottura; questo e molto altro, rendono la serie di Amazon un prodotto interessante che sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Vedremo tra qualche settimana quale sarà l’epilogo di Nine Perfect Strangers, per il momento non resta che attendere l’uscita della nuova puntata.