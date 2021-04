Hulu ha diffuso sul suo canale di YouTube il primo teaser trailer di Nine Perfect Strangers, l'attesissima serie televisiva che vede protagoniste Nicole Kidman e Melissa McCarthy, i cui episodi arriveranno sulla piattaforma in streaming nei prossimi mesi (ancora non si conosce la data di arrivo in Italia).



Lo show è basato sul romanzo della scrittrice Liane Moriarty, autrice di Big Little Lies da cui è stata tratta l'acclamata serie omonima, vincitrice di parecchi premi, tra Emmy e Golden Globe.

È proprio come Big Little Lies - Piccole grandi bugie, anche Nine Perfect Strangers è ideata da David E. Kelley. A lui si deve pure la sceneggiatura, scritta a sei mani assieme a John Henry Butterworth e Samantha Strauss.

Kelley produrrà anche lo show, insieme a Bruna Papandrea e la sua Made Up Stories, la Blossom Films (la casa di produzione di Nicole Kidman) e Endeavor Content.