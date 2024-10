Dellamorte Dellamore, il film con Rupert Everett e Anna Falchi

Il 14 ottobre Dellamorte Dellamore, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Tiziano Sclavi, il celebre creatore di Dylan Dog, torna nei cinema in versione restaurata per celebrare il 30esimo anniversario. Il film, diretto da Michele Soavi, racconta la storia di Francesco Dellamorte (Rupert Everett), il custode del piccolo cimitero di Buffalora che condivide le giornate con il fido e silenzioso aiutante Gnaghi (François Hadji-Lazaro). Tra le lapidi, i morti viventi chiamati “ritornanti” risorgono animati da istinti omicidi e Francesco li uccide, finché un giorno il custode incontra la giovane e bellissima vedova Lei (Anna Falchi), che lo condurrà in una tormentata discesa tra il dolore e la follia. In sala il pubblico potrà riscoprire non solo la sceneggiatura di Gianni Romoli tra horror, romanticismo gotico e commedia nera, ma anche l’evocativa colonna sonora di Manuel De Sica, gli effetti speciali di Sergio Stivaletti e le scenografie di Antonello Geleng, che per il film ha ricevuto il David di Donatello e il Ciak d’Oro.