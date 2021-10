Il divo è impegnato a produrre il suo film biografico, intitolato “Lost and found in Paris”, un racconto autobiografico in cui a interpretare l'attore britannico ci sarà il 23enne Kit Clarke. Everett negli anni è cambiato, come tutti. Ma è sempre riuscito a mantenere un fascino incredibile. Anzi, lo si può credere eccome: basta guardare questa gallery che ripercorre la sua lunga carriera, dai primi anni Ottanta a oggi.