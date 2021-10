Lost and found in Paris, il film biografico di Rupert Everett

Una produzione dal carattere britannico

Rupert Everett, foto dell’attore britannico

C'è eccitazione per “Lost and Found in Paris”, progetto al momento in fase di pre-produzione di cui però si cominciano a conoscere i dettagli. Il più emozionato è certamente il suo ideatore e regista che, in quanto anche personaggio principale della storia, avverte il carico di quello che potrebbe essere forse il lavoro più importante della sua carriera. In “Lost and Found in Paris” Everett racconterà se stesso e più precisamente, la sua infanzia e la sua giovinezza irrequieta, spesa tra Londra e Parigi dove scoprirà la vita nella sua forma più spumeggiante e dissoluta. La storia di Rupert Everett, del ragazzo non ancora diventato stella del teatro e del cinema, volto di pellicole famose e di grande successo, sarà un grande film britannico, prodotto dalla Recorded Picture Company di Jeremy Thomas che conosce Everett fin dai suoi esordi sul grande schermo nel 1984 con “Another Country - La scelta”. Nella pellicola autobiografica, che vede Everett coinvolto in più ruoli, compariranno Kristin Scott Thomas e John Malkovich ma si parla anche di una parte per lo stesso Everett davanti alla macchina da presa. Ad impersonare il turbolento protagonista, è stato scelto il britannico Kit Clarke, alla sua vera prima prova in un titolo che conta. L'attore, classe 1998, fino ad ora ha interpretato Logan nella serie tv inglese “Get Even”, oltre a una piccola parte nella miniserie “Leonardo” e nel corto “Egg”. Inglese sarà anche la futura distribuzione del titolo, a cura di HanWay Films.