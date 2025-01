Giornata Mondiale degli Abbracci, le 15 scene più famose del cinema

16/16 ©Webphoto

Anche gli abbracci in Casablanca del 1942 interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman (e anche Paul Henreid) sono notevoli. Basato sull'opera teatrale Everybody Comes to Rick's di Murray Burnett e Joan Alison, il film è girato e ambientato durante la seconda guerra mondiale e narra la storia di un ex contrabbandiere statunitense (Bogart) espatriato a Casablanca e costretto a scegliere tra l'amore per Ilsa (Bergman) e il sacrificio della propria felicità. La aiuterà a mettersi in salvo assieme al marito (Henreid), eroe della resistenza antinazista