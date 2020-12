E' morto a 59 anni Kim Ki-Duk, regista di "Ferro 3"

E' morto in Lettonia il regista sud-coreano Kim Ki-Duk. Aveva 59 anni ed è deceduto per complicazioni legate al Covid-19: il primo sito a riferire della notizia è stato la testata lettone Delfi.lt.

Nato a Bonghwa (Corea del Sud) il 20 dicembre 1960, Kim Ki-Duk è stato uno dei nomi più noti del cinema sudcoreano e ha raccolto numerosi premi nei più importanti festival internazionali: ricordiamo il Leone d'Oro a Venezia nel 2012 per Pietà, la vittoria a Cannes 2011 nella sezione Un certain regard per Arirang e il Leone d'Argento (Premio Speciale per la Regia) a Venezia 2004 per quello che è probabilmente il suo film più noto a livello internazionale, Ferro 3 – La casa vuota, insieme a Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera (2003).