Il padrino Parte II, il film di Francis Ford Coppola torna al cinema

Cinema

Francis Ford Coppola compie 85 anni: le locandine dei suoi film. FOTO

Nato il 7 aprile 1939 a Detroit, in Michigan, da una famiglia di origini italiane, è considerato uno dei migliori registi della storia del cinema. Dalla trilogia de Il padrino ad Apocalypse Now, ha firmato pietre miliari e conquistato applausi e premi in tutto il mondo. Per festeggiare il suo compleanno, ecco i poster e le trame di tutte le pellicole che ha diretto nella sua carriera

È considerato uno dei migliori registi della storia del cinema: oggi, 7 aprile 2024, compie 85 anni Francis Ford Coppola. Nato nel 1939 a Detroit, in Michigan, da una famiglia di origini italiane, ha segnato l’evoluzione del grande schermo e contribuito alla nascita della New Hollywood. Dalla trilogia de Il padrino ad Apocalypse Now, ha firmato pietre miliari e conquistato applausi e premi in tutto il mondo. Per festeggiare il suo compleanno, ecco le locandine e le trame di tutti i film che ha diretto nella sua carriera

La carriera da regista di Coppola inizia nel 1962 con Tonight for Sure: è Roger Corman a sceglierlo come suo assistente e ad assumerlo per dirigere la pellicola a basso costo. Coppola cura anche la sceneggiatura. Il film racconta di due uomini che, nella Los Angeles degli anni Sessanta, si incontrano in un locale burlesque della Sunset Strip con l’intenzione di sabotarlo. Ma il piano non va come vorrebbero (nella foto, la locandina originale del film)