"Il Padrino" vinceva l’Oscar 50 anni fa: 10 cose che forse non sapete

Sono passati 50 anni da quel 27 marzo del 1973 quando Il Padrino, considerato il capolavoro di maggior risalto della cosiddetta New Hollywood, vinse tre statuette alla 45esima edizione degli Oscar. Il film diretto da Francis Ford Coppola, forte di 10 nomination, portò a casa i riconoscimenti per Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Marlon Brando) e Miglior Sceneggiatura Non Originale (Francis Ford Coppola e Mario Puzo). Sono tanti i dettagli emersi nel corso dei decenni sul film, sulla sua lavorazione e sui suoi protagonisti, come rimane indimenticabile il doppio boicottaggio dei due attori principali che non si presentarono alla cerimonia degli Oscar: ecco 10 curiosità che vale la pena scoprire.

L’importanza del cotone

Marlon Brando venne scelto per il ruolo di don Vito Corleone da Francis Ford Coppola, che spinse molto per averlo nel cast nonostante i produttori della Paramount non fossero per nulla convinti. L’attore all’epoca aveva 47 anni ma sembrava più giovane: per dare al suo personaggio un aspetto più anziano durante il provino recitò con del cotone in bocca che contribuì a dare al volto quell’indimenticabile caratterizzazione “da bulldog”. Fu questo particolare a convincere definitivamente i produttori che Brando era l’uomo giusto.

La voce di don Vito Corleone

La voce rauca del padrino della famiglia Corleone non è nata per caso. Marlon Brando si ispirò al timbro del mafioso Frank Costello, che aveva visto in televisione durante un interrogatorio di fronte alla Commissione d'inchiesta Usa sul crimine organizzato nel 1951.