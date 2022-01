Il Padrino 3, il castello in Sicilia in vendita: ecco il prezzo

Tra i motivi della vendita dell'iconica residenza del cult di Francis Ford Coppola, le elevate spese di manutenzione e restauro cui sono soggetti gli immobili d'epoca Condividi

Gli amanti della settima arte, ma soprattutto gli appassionati della saga dei Corleone sul grande schermo, saranno felici di sapere che l'iconica residenza che oltre trent'anni fa ospitò le riprese de “Il Padrino - Parte III” è in vendita. Lo storico castello dei baroni Pennisi di Floristella ad Acireale, in Sicilia, è stato inserito nell'elenco degli immobili in vendita della sezione italiana di Sotheby's International Realty, la parte della celebre Casa d'Aste Sotheby's che tratta la compravendita di residenze di lusso in tutto il mondo.



Il valore di mercato del castello in Sicilia approfondimento “Il Padrino”, a marzo nei cinema il restauro per il 50° anniversario Secondo il barone Ivan Drogo Inglese, Presidente di Assocastelli e degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, dunque, grande esperto di immobili storici sul territorio nazionale, il castello siciliano, uno dei più famosi set de “Il Padrino”, ha un valore di mercato non inferiore ai sei milioni di euro e chi ne diventerà proprietario dovrà tenere conto dell'elevato costo delle spese di manutenzione e di restauro richieste da questo tipo di residenza. Un investimento importante che, secondo il barone, può e deve considerare utilizzi diversi da quelli abitativi. Il cinema ma anche l'ospitalità di tipo alberghiero potrebbero essere due possibili ambiti in cui impiegare la proprietà che negli anni Trenta fu dimora temporanea del ministro degli Esteri del Reich Ulrich Von Ribbentrop, in seguito tra gli illustri imputati di Norimberga. L'occupante tedesco, al tempo del suo passaggio in terra siciliana, si assicurò coi suoi che al magnifico castello fossero risparmiati gli orrori e le devastazioni riservate invece agli altri territori durante il conflitto; l'immobile uscì miracolosamente illeso dai bombardamenti degli Alleati alla fine della guerra.