Morta Piccola Piuma, l'attivista che rifiutò l'Oscar

A 75 anni si è spenta Piccola Piuma, pseudonimo di Marie Louise Cruz l'attivista per i Nativi americani. Il suo nome salì agli onori delle cronache quando, durante la cerimonia di consegna degli Oscar del 1973, rifiutò di ritirare il premio per conto di Marlon Brando per Il Padrino. Negli ultimi tempi, Piccola Piuma ha combattuto contro un tumore al seno che l'ha colpita alcuni anni fa. Fece scalpore ai tempi la presa di posizione dell'attivista, una delle prime che riuscì a conquistare l'attenzione della stampa internazionale in merito ai diritti dei Nativi americani, bistrattati e tenuti ai margini.

Il caso degli Oscar Piccola Piuma aveva 26 anni quando salì sul palco degli Oscar: fu la prima Nativa americana a conquistare la ribalta in una manifestazione di questo tipo. Salì sul palco per rifiutare il premio Oscar perché Marlon Brando rifiutò di andare a ritirare il suo premio, proprio in protesta contro la discrininazione degli Indiani americani. Quando Piccola Piuma salì sul palco per leggere il suo discorso di appena un minuto, la platea la ricoprì di fischi. Una scena imbarazzante per tutti, che finì sulle prime pagine dell’epoca destando grande clamore e confermando la necessità di un gesto forte come quello fatto da Marlon Brando.

Le scuse dell’Academy 50 anni dopo approfondimento Le scuse dell'Academy a Littlefeather, 50 anni dopo l'Oscar a Brando Ci sono voluti 50 anni prima che l’Academy ammettesse le sue colpe e l’errore e si scusasse con Piccola Piuma, firmata dall’ex presidente di Academy David Rubin, viene sottolineato come quelle sue parole siano ancora attuali e siano tutt’ora un faro per ricordare all’industria cinematografica la necessità di inclusione e di rispetto della dignità umana in tutte le sue forme: “L’abuso che lei ha subito a causa di questa dichiarazione fu ingiustificato e del tutto gratuito. Il fardello emotivo con il quale è stata costretta a convivere e il costo della sua carriera nella nostra industria è irreparabile”. Piccola Piuma accolse con ironia il messaggio di scuse: “Noi indiani siamo un popolo molto paziente. Sono passati solo 50 anni! Di questi tempi bisogna mantenere il senso dell’umorismo”.