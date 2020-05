Moda e Sex and the City: gli outfit per l’estate 2020 da copiare. FOTO

Carrie ama il bianco in tutte le sue forme. Charlotte predilige i colori pastello. Samantha mette in mostra gambe e décolleté. Miranda punta sugli accessori. Scarpe, abiti, gioielli sono fra gli ingredienti della serie tv di successo: ecco qualche spunto per un look da vera newyorkese

Sanno fare fronte alle estati soffocanti di Manhattan e sono volate ad Abu Dhabi per una vacanza esclusiva (tutte insieme, ovviamente), con tanto di escursione nel deserto: se siete alla ricerca di un look da grido per la prossima stagione calda, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda - le protagoniste della serie cult anni Novanta (QUIZ) - hanno una proposta per tutti i gusti.

Sex and the City (FOTO) è in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 111).

Bianco e oro per Carrie

Il mix and match distingue da sempre la protagonista principale di Sex and the City (ricordiamo che Carrie voleva sposarsi con un abito di seconda mano, impreziosito da scarpe firmate). Mescolare gli stili è la parola d’ordine per chi desidera ispirarsi al look di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker: FOTO). Per un outfit romantico, una gonna in tulle con una t-shirt stampata rappresentano l’accoppiata vincente; per essere glamour via libera a maxi gonna con sandalo incrociato dal tacco a stiletto; per una cena affacciata sul mare sì all’accostamento di bianco e oro, che esaltano anche la tintarella. L’ingrediente che non può mai mancare? La scarpa dal tacco vertiginoso.

A proposito di calzature, Carrie dice: “Gli uomini sono come le scarpe col tacco... Ci sono quelli belli che fanno male, quelli che non ti piacciono fin dall'inizio, quelli irraggiungibili che non potranno mai essere tuoi, quelli che affascinano in partenza ma poi capisci che non sono niente di speciale... e infine quelli che non ti stancherai mai di avere con te”.

La palette di colori di Charlotte

Dallo stile bon ton, il personaggio interpretato da Kristin Davis non rinuncia mai al colore, dal rosa in tutte le sue sfumature al giallo, fino all’azzurro. Un suggerimento alle future mamme: lo stile a pois (o polka dot, per usare la definizione più glamour) potrebbe fare al caso vostro. E poi, è di buon auspicio: nel film Sex and the City, Charlotte York indossa un camicione a pois bianchi quando sta per dare alla luce la figlia Rose, riuscendo a fare riappacificare Carrie e Mr. Big dopo la cerimonia di nozze andata a monte.

Miranda, abiti scivolati e tessuti svolazzanti

Un’idea per l’ufficio? Il blazer maschile che diventa minidress, con cintura alta in vita a sottolineare le forme, come lo porta il personaggio di Cynthia Nixon. Ideali per la stagione estiva i tessuti leggeri, che regalano grazia ai movimenti, scelti spesso da Miranda: con gonna, pantalone o in versione jumpsuit, i completi scivolati sono il must per le business women in città. A sottolineare la femminilità di Miranda Hobbes sono i giusti accessori: orecchini pendenti o borse a mano possono fare la differenza. E per le serate sulla sabbia azzardate un look gitano.

Samantha, sotto il vestito niente

Le più audaci possono sbirciare nel guardaroba della sfrontata Samantha, con il volto di Kim Cattrall. Lei ama sfoggiare i look più disparati in base alle occasioni di utilizzo: per i brunch di lavoro sì a giacche dalle linee geometriche e dai colori brillanti, come anche per l’aperitivo con le amiche, dove sfoggiare tailleur gonna o pantalone in tinta unita, dai colori decisi come rosso o fucsia. Samantha Jones riserva alle grandi soirée, invece, scolli vertiginosi (da portare senza intimo sotto), tubini vedo non vedo e sexy trasparenze.

Un suggerimento: se vi dovesse capitare di calcare un red carpet, non potrete fare a meno di un tubino in paillettes. Assicuratevi solo che non vi sia Miley Cyrus nei paraggi.

