Aspettando "And Just Like That...": 12 frasi cult di Sex and the City

Il 9 dicembre arriva su Sky il reboot della storica serie con protagoniste Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones e Charlotte York. Grande assente il personaggio interpretato da Kim Cattrall. Ecco alcuni degli insegnamenti cult delle quattro amiche newyorkesi, che hanno sdoganato i discorsi sul sesso e l'amicizia fra donne sul piccolo schermo

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis), tre delle quattro protagoniste della serie tv cult Sex and the City, sono pronte a tornare. Manca però un elemento di quello che è stato uno storico quartetto: Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall, non sarà infatti in And Just Like That..., il nuovo capitolo della serie tv in onda il 9 dicembre su Sky e in streaming su Now. I dieci episodi del revival racconteranno le vicende delle tre inseparabili amiche newyorkesi alle prese con i loro 50 anni. Per rinfrescarci la memoria in attesa del revival, ecco alcune delle frasi più celebri pronunciate dalle quattro protagoniste nella serie originale, che ha portato sul piccolo schermo un nuovo modo di parlare di sesso e amicizia fra donne.

“Ti amo, ma amo di più me stessa” vedi anche Sex and the City,Sarah Jessica Parker e Jon Tenney sul set del revival Samantha Jones, grande assente del reboot And Just Like That..., forse per la prima volta nella sua vita si è davvero innamorata. Lui è l’affascinante Richard Wright, che però la tradisce. Il suo secondo grande amore è il giovane Smith Jerrod, che Samantha decide di seguire lasciando le sue amiche e New York. Ma ad un certo punto a entrambi dà il ben servito con la frase: “Ti amo, ma amo di più me stessa”.

"Ho chiuso con i grandi amori, torno ai grandi amanti” leggi anche Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Samantha Jones Samantha Jones non si smentisce mai. Per lei il principe azzurro non esiste, o forse lei è troppo regina della libertà per accontentarsi di un solo cavaliere con il mantello e il cavallo bianco delle favole. Lei è libera e vuole godersi la vita e il sesso senza etichette. Non a caso “Ho chiuso con i grandi amori, torno ai grandi amanti” è una delle frasi cult della serie tv.

"... non è che siamo una coppia..." leggi anche Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Miranda Hobbes. FOTO Miranda Hobbes (interpretata da Cynthia Nixon), l’avvocato del gruppo delle quattro inseparabili amiche newyorkesi, passa da essere una donna indipendente che mette al primo posto la carriera a madre di famiglia. In uno dei momenti da “indipendente”, mentre sta con un uomo, gli sussurra: “Tanto per essere chiari: non è che siamo una coppia, è una sco***a di emergenza!”.

"Gli uomini sono come i taxi..." leggi anche And Just Like That..., il trailer del revival di Sex and The City Un’altra delle perle che Miranda serve in una delle puntate di Sex and the city è questa e riguarda gli uomini. La sua definizione è tranchant: “Gli uomini sono come i taxi: quando sono disponibili la loro luce si accende. Un bel giorno si svegliano e decidono che sono pronti a sistemarsi, avere bambini, eccetera eccetera… e accendono la luce. La prima che incontrano… bum… è quella che sposano”.

"Se un uomo ha più di trent'anni ed è single..." leggi anche Sex and the City, Sarah Jessica Parker risponde ai commenti di ageismo Sempre a proposito di uomini, Miranda sottolinea: "Se un uomo ha più di trent'anni ed è single ha qualcosa che non va. È darwiniano: la natura li elimina affinché non propaghino la specie".

"... le amicizie non passano mai di moda” leggi anche Sex and the City, l'appartamento di Carrie Bradshaw è su Airbnb Carrie Bradshaw è l’indubbia protagonista della serie tv. La moda è nel suo Dna, come il parlare di sesso (ha infatti una rubrica sul tema). Ma è l’amicizia il valore in cui crede di più: “Si dice che nulla duri per sempre: i sogni cambiano, le tendenze vanno e vengono, ma le amicizie non passano mai di moda”.

"Forse, certe donne non sono fatte per essere domate..." leggi anche Willie Garson, morto a 57 anni l'attore di Sex and The City È sempre di Carrie Bradshaw la frase dedicata agli uomini - e a se stessa, evidentemente - “Forse, certe donne non sono fatte per essere domate, forse hanno bisogno di restare libere finché non trovano qualcuno altrettanto selvaggio con cui correre”.

"Il rapporto più eccitante, stimolante..." leggi anche Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Carrie Bradshaw Buttarsi tra le braccia del primo che capita e sperare che possa durare davvero è pura fantasia. E infatti Carrie ragiona con le sue amiche: “Il rapporto più eccitante, stimolante e significativo di tutti è quello che hai con te stesso. E se trovi qualcuno che ama quella te che si ama, è semplicemente fantastico”.

"Avevo mai amato Big o era solo dipendenza..." vedi anche Sex and the City, la foto di Sarah Jessica Parker con Chris Noth Carrie ha avuto diverse storie ufficiali nella serie: quella con Aleksandr Petrovsky e quella con Aidan Shaw sono sicuramente le più importanti. Ma è indubbiamente Mister Big il suo vero grande amore, quello entrato nella sua vita una sera, per caso, a Manhattan, per rimanerci definitivamente, a Parigi, dove il misterioso imprenditore è volato per dichiararle i suoi sentimenti. A un certo punto della sua vita Carrie si domanda: “Avevo mai amato Big o era solo dipendenza da dolore? Lo squisito dolore di volere qualcuno inaccessibile”.

"Gli uomini non riescono a dire 'Mi sono sbagliato'..." vedi anche Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Charlotte York (interpretata da Kristin Davis) è la più “calma” delle quattro amiche. Rinuncia al lavoro e alla carriera per dare spazio al sogno di avere una famiglia di cui prendersi cura. Sposata con Trey Mac Dougal (Kyle MacLachlan), dopo una pesante discussione riceve da lui un mazzo di fiori e commenta così: “Gli uomini non riescono a dire 'Mi sono sbagliato', loro mandano i fiori”.

"Se fai sul serio con qualcuno..." leggi anche Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Charlotte York Altra perla della ragazza bon ton di Sex and the city è:“Se fai sul serio con qualcuno, devi tenerlo sulla corda per almeno cinque appuntamenti”. Ovviamente questa sua linea non viene condivisa da Samantha Jones. E in effetti nemmeno da Carrie e Miranda.