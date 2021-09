Willie Garson, morto a 57 anni l'attore di Sex and The City

Era stato lo storico confidente di Carrie Bradshaw nello show di HBO, per cui stava girando il revival "And Just Like That". A dare l'annuncio della scomparsa il figlio, con un post su Instagram. Non ancora rese note le cause del decesso Condividi:

Tutti lo ricordano come la spalla su cui piangere e il consigliere fidato di Carrie Bradshaw e di tutto il gruppo di amiche alle prese con i problemi di ogni giorno di “Sex and the City” (TUTTE LE NEWS SULLO SHOW). A 57 anni è morto Willie Garson, storico interprete del ruolo di Stanford Blatch nella serie targata Hbo. A dare la notizia della morte, con un post su Instagram, è stato il figlio dell’attore, che non ha reso noti i motivi del decesso. Secondo il sito Tmz, Garson era da tempo in lotta contro un cancro.

Il post del figlio vedi anche Sex and the City, il teaser del revival And Just Like That “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu sia riuscito a condividere tutte le tue avventure con me e che sia stato capace di realizzare così tanto. Sono molto orgoglioso di te. Ti amerò per sempre, ma penso sia il momento che tu intraprenda un’avventura da solo”, ha scritto il figlio Nathen Garson su Instagram, postando una serie di foto e video scattate durante attimi di vita quotidiana: il padre al mare, in un campo fiorito, mentre suona una tromba. Garson aveva adottato il figlio nel 2009.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nathen Garson (@nathen_garson) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La vita e la carriera di Willie Garson leggi anche Sex and the City, i look più trendy dal revival della serie tv FOTO Garson è nato ad Higland Park, nel New Jersey, il 20 febbraio 1964. Ha iniziato a studiare recitazione appena 13enne all’Actors Institute di New York. Oltre all’iconico ruolo di Stanford che lo ha reso uno dei volti indimenticabili degli anni ’90, è comparso in oltre 50 film e serie tv, tra cui “White Collar”, dove ha interpretato il truffatore Mozzie. Ha recitato anche in altri titoli storici come “Ally McBeal”, “Friends”, “Melrose Place” e “NYPD Blue”.