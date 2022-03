Kim Cattrall (aka Samantha di Sex & The City) testimonial di Farfetch

La famosa piattaforma britannico-portoghese attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design ha assoldato alcune star come testimonial della sua nuova campagna. Oltre all’attrice che ha vestito i panni di Samantha nella mitica serie TV, ci sono anche l'attore Josh Hartnett e i musicisti María Isabel e Steve Lacy

Kim Cattrall è tornata, mostrandosi vestita in maniera ineccepibilmente charmant, elegante e super sexy, motivo per cui per un attimo a noi tutti è sembrato di rivedere la Samantha Jones di Sex & The City (che tanto ci manca).



L'attrice statunitense - celebre per aver interpretato il suddetto ruolo nella mitica serie televisiva capitanata da Sara Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw - però non è tornata a essere la quarta amica delle altre tre: è ricomparsa nei panni iconici di Samantha (nel senso di vestita benissimo, unendo charme e sensualità) nella nuova campagna di Farfetch.



La famosa piattaforma britannico-portoghese attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design ha assoldato alcune star come testimonial della sua nuova campagna. Oltre a Kim Cattrall, ci sono anche l'attore Josh Hartnett e i musicisti María Isabel e Steve Lacy



La campagna si chiama #YourChoiceYourFarfetch e presenta la collezione primavera 2022 del celebre rivenditore online Farfetch.

Si tratta di una linea che celebra lo stile che ha reso grande la piattaforma di vendita di capi e oggetti di lusso: raffinato, di tendenza, glamour e sempre impeccabile.



La campagna

approfondimento Kim Cattrall, da Sex and the City a Filthy Rich "I momenti iconici della moda delle celebrità della cultura pop sono il riferimento definitivo per questa generazione di stilisti e designer", ha dichiarato il direttore creativo di Farfetch, Yannis Henrion, presentando questa nuova campagna.



"Le icone della moda emerse dalla cultura pop negli anni '90, la loro estetica e il loro approccio allo stile, sembrano così attuali e moderne ora in quanto sono piuttosto audaci, ma anche molto indossabili”, ha aggiunto Henrion.



Dunque la scelta è ricaduta su Kim Cattrall proprio perché l'attrice è indissolubilmente legata a quel suo iconico ruolo, la Samantha amica di Carrie & Co.

E infatti il direttore creativo di Farfetch ha spiegato chiaramente che l'attrice è stata selezionata in quanto “una delle icone della moda più referenziate di oggi e di quella età”, sottolineando il fatto che il suo essere un'icona lo si deve proprio al suo ruolo in Sex and the City.

Per quanto riguarda Josh Hartnett, ha affermato che l'attore porterà a Farfetch tutto il bacino di suoi fan, appartenenti a una generazione diversa rispetto a quella di Cattrall.



I musicisti María Isabel e Steve Lacy invece sono stati scelti perché rappresentano una nuova generazione di talenti. Inoltre questi due artisti delle sette note vantano uno stile davvero unico.



Tutti gli occhi sono puntati su Kim Cattrall

approfondimento How I Met Your Father, Kim Cattrall sarà voce narrante Nonostante tutti i testimonial di questa nuova campagna di Farfetch siano notevoli, molto interessanti e assai referenziate, tutti gli occhi sono puntati su di lei: Kim Cattrall è l'indiscussa regina.



"Kim è davvero un'icona, non solo per le sue scelte di stile, ma per quello che è come persona: è reale", ha detto Yannis Henrion, direttore creativo di Farfetch. “Una vera icona pop, nessuna spiegazione necessaria”.



Anche Josh Hartnett grande protagonista

approfondimento Josh Hartnett, i film dell'attore della serie L’indice della paura Per quanto riguarda Hartnett, Henrion ha chiaramente espresso parole di encomio rivolte pure a lui: “Josh è una cotta per sempre e porta un senso di nostalgia come il rubacuori regnante di Hollywood degli anni 2000”.

E degli altri dice: “Steve porta il suo stile personale influente che sfida i costrutti di genere. María, una cantautrice emancipata, incarna il suo status di artista da tenere d'occhio”, continua Yannis Henrion.



Gli stili delle varie star testimonial

approfondimento Josh Hartnett ha sposato Tamsin Egerton con una cerimonia segreta Ogni star scelta per questa campagna appare negli scatti come testimonial non soltanto di Farfetch ma innanzitutto dell'inconfondibile stile di se medesima.

Le immagini immortalano lo stile personale di ciascuno di questi divi, anzi: molto più che divi, dato che qui si parla di icone a tutto tondo!



Cattrall incarna quindi uno stile altamente chic, sfoggiando capi come un trench di satin nella nuance del giallo oppure una giacca bicolore, rosa e blu.



Hartnett offre il suo solito meraviglioso stile rilassato: da una giacca aderente marrone, abbinata a pantaloni neri, passa poi a outfit squisitamente relaxed-chic fatto di camicia abbottonata a righe blu, indossata rigorosamente fuori dai pantaloni, in quella maniera un po' ribelle e irriverente che piace a lui. E che piace a tutti noi, specialmente quando la fa lui!



Steve Lacy, nome iconico della musica e anche della moda

approfondimento Nuova collaborazione tra Dolce & Gabbana e Farfetch Steve Thomas Lacy-Moya, meglio conosciuto come Steve Lacy, è il musicista, cantante, produttore discografico e compositore statunitense diventato celebre come membro della band R&B The Internet, nominata ai Grammy Awards nel 2015. Due anni dopo Lacy ha debuttato come solista, dando alle stampe l’EP Steve Lacy's Demo. Il maggio del 2019 ha pubblicato il disco di debutto, Apollo XXI, ritagliandosi un posto d’onore nel mondo delle sette note. Ma non solo la musica accoglie a braccia aperte Steve Lacy: anche la moda lo adora, come ben dimostra la scelta di una piattaforma oculatissima per quanto riguarda i fashion trend come Farfetch.

Lo vediamo immortalato all'aperto, mentre indossa una canotta con stampa grafica I pantaloncini che arrivano al ginocchio.

María Isabel, giovane attrice già diventata icona

María Isabel López Rodríguez, classe 1995, è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola, diventata celebre grazie alla partecipazione e alla vittoria nella seconda edizione del Junior Eurovision Song Contest con la canzone Antes muerta que sencilla.

Isabel indossa nella campagna pezzi iconici ispirati agli anni Duemila, come una T-shirt aderente firmata Kim Shui mixata a una minigonna di Miu Miu.



"Tutti i talenti straordinari di questa campagna hanno incanalato i propri stili personali e hanno scelto i loro look da un mix di marchi affermati e designer emergenti", ha affermato Henrion. "Con un ampio catalogo di moda di lusso disponibile su Farfetch tra cui scegliere, ognuno è stato in grado di prendere le proprie referenze e farle davvero proprie".