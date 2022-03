Josh Hartnett ha sposato Tamsin Egerton con una cerimonia segreta

Hartnett e Egerton si sono sposati al Marylebone Town Hall di Londra davanti a pochissime persone. Un amico della coppia ha detto al Sun: "Si amano da sempre e volevano renderlo ufficiale con un gesto di basso profilo, insieme alla loro famiglia e agli amici più stretti". L'attore e la moglie hanno tre figli: il primo, una bambina, è nato nel 2015; il secondo due anni dopo e al momento ancora non si sa se il terzo sia nato oppure se la gravidanza sia ancora in corso. Pare che Josh Hartnett e Tamsin Egerton si siano incontrati sul set di The Lovers nel 2010, ma secondo quanto riferito dai media britannici i due non si sarebbero fidanzati fino a Singularity del 2012, dove hanno recitato di nuovo insieme.

Josh Hartnett, le sue parole

approfondimento

Matrimoni 2022, le coppie vip che si sposeranno quest’anno. FOTO

L'anno scorso, l'attore e star di Pearl Harbor ha parlato della vita con la compagna e dei loro figli, confermando l'arrivo del loro terzo erede. I due sono molto protettivi nei confronti della loro vita privata, tanto da non aver mai voluto rivelare i nomi dei loro figli. Josh Hartnett ha rivelato alla rivista digitale di Mr Porter di aver dato la priorità ai suoi cari rispetto alla carriera di attore perché per lui essere padre è la cosa più importante della sua vita, ciò che lo rende più orgoglioso. "La cosa di cui sono più fiero è che sono padre di tre figli, ho un buon rapporto con il mio partner, un'ottima vita familiare e sono ancora in grado di fare un buon lavoro e, invecchiando, i personaggi sono diventati più interessanti”. La star 43enne ha continuato l'intervista descrivendo in dettaglio il suo desiderio di evitare di essere coinvolto nello sfarzoso stile di vita di Hollywood perché per lui è più importante "avere una vita" che inseguire la fama. "Molte persone rimangono bloccate in quella trappola, ma mi sento molto forte grazie agli amici che conosco da molto tempo e la mia famiglia. Volevo assicurarmi di non perdere quei rapporti. Quelle persone mi rendono quello che sono. Ho messo queste preoccupazioni prima di inseguire un sogno di Hollywood. Ho deciso di avere una vita e di metterla al primo posto. Questo è sempre stato il mio obiettivo. Non volevo essere quella persona e non sarò mai quella persona”.