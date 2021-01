Nuova collaborazione tra Dolce & Gabbana e Farfetch

Quella che avrebbe dovuto essere presentata dal vivo durante Milano Moda Uomo il 16 gennaio scorso e che a causa delle restrizioni legate al Covid è stata cancellata, andrà in scena in esclusiva su farfetch.com e su dolcegabbana.com lunedì 1 febbraio alle ore 15.

#DGTogether il titolo dell’attesissima collezione.



Un progetto all’insegna di “pura energia e contemporaneità”, come dichiarato in una nota di Dolce & Gabbana, una nuova collaborazione che di fatto rafforza il rapporto già esistente tra il brand italiano e la piattaforma internazionale per l’industria della moda.

Si tratta inoltre di una sinergia inedita tra due player del lusso, ennesima strada percorsa da Domenico Dolce e Stefano Gabbana nella ricerca di sempre nuovi format per comunicare la propria creatività, nell’attesa di poter ritornare a sfilare dal vivo.