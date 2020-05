Dolce&Gabbana, sui social #DGFattoInCasa a favore della ricerca

In tempo di lockdown video tutorial creativi che trasformano le case in botteghe 2.0. Dall'arte della maglia al cucito, dal bricolage ai fornelli, i segreti degli esperti per sostenere il progetto di Fondazione Humanitas coordinato dal professor Mantovani

Si sa che anche i momenti più duri possono creare delle opportunità. E tra quelle che ci ha offerto il lockdown imposto dal Coronavirus c’è quella di imparare qualcosa di nuovo. Come, per esempio, dai tutorial del progetto #DGFattoInCasa, lanciato da Dolce&Gabbana come personale messaggio di vicinanza e solidarietà.

Si è partiti sui social con la maglia. Un workshop digitale nel quale un’esperta magliaia svelava tecniche e segreti dell’intrecciare fili, per proseguire poi con l’uncinetto, il cucito, ma anche il bricolage, il giardinaggio, insomma tutto ciò che può essere fatto rigorosamente tra le mura domestiche e con gli strumenti che si hanno a disposizione, a patto che sia un lavoro di creatività, valore aggiunto degli italiani. Le atmosfere sono quelle dell’antica “casa bottega” ma in versione 2.0, tema anche della sfilata del 23 febbraio andata in scena prima del lungo lockdown e in linea con i valori da sempre cari alla maison: tradizione, famiglia e artigianalità. E, come promesso, i due stilisti si sono messi in gioco in prima persona: Stefano insegnando “applicazioni tecniche” su stoffe e tessuti, Domenico svelando le sue ricette ai fornelli.

Un'altra iniziativa a favore di fondazione Humanitas

"Poesie dell’artigianalità”, come le hanno volute definire i due creativi, che regalano l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo ma che sono soprattutto il pretesto per continuare a raccogliere fondi a favore del progetto della Fondazione Humanitas “Amore per la ricerca scientifica” coordinato dal Professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. Non solo quindi la donazione fatta a metà febbraio e il ricavato delle vendite dell’iconica “Devotion Bag”. Ora, la ricerca per vincere la battaglia contro il Covid-19 è sostenuta da Dolce&Gabbana anche dai tanti tutorial che celebrano l’importanza del fatto a mano aiutandoci, nello stesso tempo, a riscoprire il piacere della condivisione, seppure a distanza di sicurezza.