And Just Like That, l'artwork della seconda stagione

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ancora protagoniste della serie creata e scritta da Michael Patrick King, spin-off di Sex and the City. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 23 giugno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dal 23 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive And Just Like That…, il nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi – di cui viene oggi rilasciato l’artwork ufficiale - vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.