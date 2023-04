And Just Like That, il teaser trailer della seconda stagione. VIDEO

Ecco il teaser trailer dell'attesissima seconda stagione della serie cult HBO Sex and the City. Appuntamento in esclusiva in giugno su Sky e NOW con i nuovi episodi che vedranno il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È stato rilasciato il teaser trailer dell’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive And Just Like That, il nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City. Il debutto è previsto a giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Fra il cast nei nuovi episodi anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. approfondimento And Just Like That..., terminate le riprese della 2° stagione

La prima stagione di And Just Like That... ha visto la Parker riprendere il ruolo di Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon quello di Miranda Hobbes e Kristin Davis quello di Charlotte York. Come ormai è arcinoto, la serie sequel riporta solo tre dei quattro personaggi principali originali, con Kim Cattrall grande assente. La quarta amica storica, infatti, ha scelto di non riprendere il ruolo di Samantha Jones. Altri membri del cast originale che sono tornati per i rispettivi ruoli sono Evan Handler nei panni di Harry Goldenblatt, Mario Cantone nei panni di Anthony Marentino e David Eigenberg nei panni di Steve Brady.And Just Like That... segue Carrie, Charlotte e Miranda in un nuovo capitolo delle loro vite: quello vissuto dai loro corrispettivi sulla cinquantina. approfondimento And Just Like That... Sam Smith guest star della seconda stagione

AND JUST LIKE THAT… | Da giugno la seconda stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW