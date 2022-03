Birkenstock e Manolo Blahnik, la capsule collection uscirà il 24 marzo

Stile ricercato e comfort in un'unica calzatura: con quest'idea è nata la collaborazione tra Manolo Blahnik e Birkenstock , brand tra i più apprezzati al mondo e tra i più desiderati dagli appassionati di scarpe. L'esclusiva capsule collection Manolo Blahnik x Birkenstock sarà disponibile al pubblico con due drop, dal 24 marzo e a giugno, con data ancora da comunicare. In vendita online, su 1774.com, alcuni dei modelli più famosi dei sandali tedeschi rivisitati in chiave sofisticata e scintillante.

Il 24 marzo i primi modelli online

È bastata una foto della nuova capsule collection Manolo Blahnik x Birkenstock per mandare in visibilio gli shoe addicted di tutto il mondo, eccitati all'idea di indossare prima possibile i fantastici modelli di sandali che fondono le caratteristiche distintive dei due amatissimi brand internazionali. Nel primo drop delle desideratissime calzature, gli iconici sandali tedeschi con la doppia fibbia sono proposti al pubblico in una veste soffice e smagliante.

I materiali che contraddistinguono i sandali Birkenstock, cuoio, sughero e gomma, lasciano il posto a un rivestimento di morbido velluto che rende ancor più adatti i nuovi sandali della nuova capsule alla stagione in corso. I colori scelti per i modelli del primo drop, disponibile esclusivamente online a partire dal 24 marzo, sono il blu brillante e il fucsia ciclamino, tonalità vivaci ed energiche già nel mirino dei consumatori attenti alle ultime tendenze. A rendere ancor più desiderabili quelle che - c'è da scommettere - saranno le it-shoes della prossima stagione, le fibbie gioiello che rimandano immediatamente agli iconici modelli creati dallo stilista spagnolo Manolo Blahnik le cui creazioni hanno riempito i sogni delle donne di tutto il mondo grazie anche alla popolarità di show come Sex and The City in cui “le Manolo” hanno avuto un ruolo da protagonista in qualità di scarpe-feticcio di Sarah Jessica Parker.

Tra i modelli disponibili, anche una proposta black con possibilità di scegliere tra la versione classica a due fibbie (il famoso modello Arizona) e quella chiusa sul davanti (il modello Boston), un altro bestseller dell'azienda tedesca.