Chiara Ferragni al Parco Sigurtà: il total look Gucci

Dopo gli scatti domestici davanti alla torta a più piani a tema Peanuts, la bimba, i suoi genitori, insieme a Leone e alla mamma e alle sorelle di Chiara Ferragni , sono partiti per una gita fuori porta , tra Borghetto sul Mincio e il Parco Giardino Sigurtà per una giornata in famiglia in onore della bambina che ha spento le candeline all'aria aperta, tra le braccia dell'imprenditrice, trendy e casual, in total look Gucci.

Il total look Gucci per la festa di Vittoria

Il compleanno di Vittoria, giunto nel mezzo di una primavera mite e soleggiata, è stato festeggiato a dovere da Chiara Ferragni e Fedez che per la loro bambina hanno scelto uno scenario incantato: la provincia di Verona e Borghetto, borgo medievale considerato uno dei più belli d'Italia.

Per la visita ai monumenti e la passeggiata tra le stradine del paesino, Chiara Ferragni ha optato per la comodità, ovvero, per sneakers, pantaloni e blazer, ensemble tutt'altro che ordinario dal momento che è apparso in passerella durante la sfilata dello scorso gennaio di Gucci, quella dedicata al manswear per la stagione Fall/Winter 2023. Look maschile, dunque, per l'imprenditrice, una nota che ha senso solo se parliamo di una scelta di stile. Come è noto, Gucci - che attualmente è disegnato dal team dell'ufficio stile in attesa del debutto del nuovo creativo, Sabato Di Sarno - in quella prima collezione post Alessandro Michele, ha tenuto fede allo spirito genderless impresso dallo stilista romano al brand. I capi indossati dai modelli sono perfetti anche per le donne, come dimostra, appunto, Chiara Ferragni.