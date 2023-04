Zalando lancia camerino virtuale per provare vestiti con avatar 3D

Creando un avatar in 3D, perfetta replica di se stessi con la propria altezza, il peso e il genere, gli utenti potranno ora selezionare i capi desiderati provandoli così virtualmente. La nuova funzione implementata da Zalando, una delle principali piattaforme online di moda e lifestyle in Europa, offre un camerino virtuale a milioni di clienti in tutti i suoi mercati. Per una gamma selezionata di jeans (22 articoli), una delle categorie più impegnative in termini di ricerca della taglia giusta a causa della mancanza di standard per le misure, i clienti possono vedere come le diverse taglie si adattano a loro, aiutati da una mappa di calore che indica dove l'articolo è stretto o largo sull'avatar che hanno creato.

Il team Size & Fit

Sono due i progetti pilota di successo, realizzati da Zalando, della durata di diverse settimane con capi di abbigliamento selezionati di Puma e la sua private label Anna Field, in cui più di 30.000 clienti hanno provato questa tecnologia innovativa. L’azienda è l’unica piattaforma europea di e-commerce di moda ad avere un team interno dedicato alle taglie e alla vestibilità, che utilizza una combinazione di modellazione e apprendimento automatico, computer vision e altre tecnologie per prevedere se gli articoli sono troppo grandi o troppo piccoli. Molto funzionali agli acquisti sono anche i consigli personalizzati sulle taglie, in base alla cronologia degli acquisti e dei resi dei clienti, nonché articoli di riferimento che i clienti possono aggiungere ai loro profili. Per gli articoli per i quali Zalando fornisce consigli sulle taglie, i resi legati alle taglie sono diminuiti del 10% rispetto ad articoli simili per i quali non vengono forniti consigli sulle taglie.

Il team Size & Fit di Zalando sta inoltre lavorando a una funzione di misurazione del corpo, che consentirà ai clienti di ricevere consigli personalizzati in base alle loro misure. Questa funzione sarà implementata nei prossimi mesi.

"Aumenta il coinvolgimento dei clienti"

“Il nostro obiettivo con queste campagne pilota è imparare e capire come i clienti si relazionano con questa nuova tecnologia, in modo da poter sviluppare una soluzione scalabile e senza interruzioni per il futuro. Abbiamo già notato che il coinvolgimento dei clienti con queste campagne aumenta e, di fatto, circa la metà dei clienti prova più di una taglia sull'avatar", ha commentato Stacia Carr, VP Size and Fit di Zaland. "Aiutare a trovare la giusta vestibilità al primo colpo – ha affermato Riccardo Vola, General Manager Italy and Spain di Zalando - ha un peso importante nella nostra ambizione di approfondire la relazione con i clienti, rendendo lo shopping su Zalando un’esperienza più personale e coinvolgente. Siamo curiosi delle reazioni dei clienti a questa campagna pilota, dal momento che queste informazioni ci permetteranno di aiutare il nostro team Size and Fit a sviluppare un’esperienza di camerino virtuale affidabile in futuro”.